Verdi ruft zum Streik auf : Zehn Kitas bleiben am Mittwoch in Krefeld geschlossen

Zehn Kitas bleiben am Mittwoch in Krefeld geschlossen

In Krefeld werden am Mittwoch, 30. September, mindestens zehn Kindertagesstätten bestreikt. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Krefeld Die Gewerkschaft ver.di hat für Mittwoch, 30. September, zu einem Warnstreik im öffentlichen Dienst aufgerufen. Auch einige Kindertagesstätten sind davon betroffen.

Die Stadt Krefeld weist darauf hin, dass am Mittwoch, 30. September, mehrere Kindertagesstätten in Krefeld bestreikt werden. Nach dem Kenntnisstand der Stadt am Dienstag Abend werden deshalb an diesem Tag mindestens folgende zehn städtische Kindertageseinrichtungen (Kitas) voraussichtlich nicht öffnen können: An de Dreew, Cäcilienstraße, Hubertusstraße, Remscheider Straße, Herbertzstraße, Legionstraße, Körnerstraße, Steckendorfer Straße, Viktoriastraße und Westwall.