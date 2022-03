Streik in Kitas : Verdi-Kundgebung zum Streik der  Erzieherinnen

Streik in Kitas

Kundgebung der Gewerkschaft Verdi vor der Fabrik Heeder am Dienstagmorgen anlässlich der Streikaktionen in städtischen Kitas. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die Arbeitgeber widersprechen der Darstellung, wonach Erzieherinnen unterbezahlt seien; sie stünden im Gegenteil im öffentlichen Dienst sehr gut da.

Mehr Geld, bessere Arbeitsbedingungen, mehr Wertschätzung: Mit einer Kundgebung vor der Fabrik Heeder hat die Gewerkschaft Verdi ihre Forderungen für Erzieherinnen und Sozialarbeiter unterstrichen. Der Arbeitsalltag in vielen Kindertagesstätten ist demnach geprägt von chronischer Unterbesetzung. Verdi ist überzeugt, dass der Personalmangel auf eine zu niedrige Bezahlung zurückgehe; viele Frauen suchten sich als Konsequenz andere Berufe. In Krefeld waren am Dienstag alle städtischen Kitas von Streikaktionen betroffen; die Stadt hat aber Ersatzgruppen eingerichtet und die Eltern frühzeitig informiert.