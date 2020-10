Demo auf dem Theaterplatz : Verdi: Warnstreiks am Mittwoch bei Müllabfuhr, Kitas und Sparkasse

Krefeld „Es ist zu erwarten, dass wieder erhebliche Ausfälle im Öffentlichen Personennahverkehr stattfinden werden“, sagt Krefelds Bezirksgeschäftsführer Dominik Kofent.

„Der Wille zum Streik ist bei den Beschäftigten in den vergangenen zwei Wochen nochmals gestiegen. Die Botschaft an die Arbeitgeberseite wird am Mittwoch nochmals lauter als vorher. Applaus allein für die Leistungen vor und während der Corona-Krise reicht nicht“, so Dominik Kofent, Geschäftsführer des Verdi-Bezirks Linker Niederrhein. „Es ist zu erwarten, dass am Mittwoch wieder erhebliche Ausfälle im Öffentlichen Personennahverkehr stattfinden werden, die kommunalen Leistungen werden in den bestreikten Städten und Gemeinden nur bedingt angeboten werden können. Gleichzeitig ist zu erwarten, dass es im Bereich der kommunalen Kindertagesstätten zu Schließungen und Notgruppendiensten kommen wird“, skizziert Kofent die Auswirkungen der Streiks. In bestreikten Kliniken werde für Notdienste gesorgt. Die Versorgung der Patienten sei sichergestellt. „Alle Veranstaltungen finden unter strengen Hygieneauflagen statt“, so der Gewerkschafter.