Mittlerer Niederrhein : Verdacht - IHK häuft unzulässig Vermögen an

Die IHK am Nordwall in Krefeld wartet mit Spannung auf eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, welche Instrumente und Verfahren für die Risikobewertung gerichtsfest sind. Foto: ihk

Krefeld Seit dem Urteil des Verwaltungsgerichts im Frühjahr 2017 hat sich bei der Industrie- und Handelskammer in Krefeld im Prinzip wenig geändert. Die Bildung der Rücklagen ist offenbar immer noch umstritten. Jetzt wartet die IHK auf eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts am 22. Januar.

Die Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein mit Sitz in Krefeld am Nordwall war sich sicher, den Forderungen des Gerichts aus einem Urteil im März 2017 nachgekommen zu sein und rückwirkend korrekte Beiträge für die Mitglieder ermittelt zu haben. Die Richter in Düsseldorf hatten damals festgestellt, dass eine Ausgleichsrücklage in Höhe von fast neun Millionen Euro gegen die eigenen Finanzstatuten verstoße und zu hoch sei. „Die Beklagte hat ,sehenden Auges’ gegen das auch im Rahmen der Wirtschaftsplanung strikt zu beachtende Satzungsrecht verstoßen und die dort fixierten Obergrenzen der Ausgleichsrücklage überschritten“, urteilte Richterin Esther Kröger seinerzeit.

Alle Reparaturversuche der IHK-Vollversammlung scheinen gescheitert. Bei einem erneuten Gerichtstermin vor wenigen Wochen zog die Kammer in Düsseldorf während der Verhandlung ihren überarbeiteten Bescheid zurück. „Ich kann Ihnen bestätigen, dass eine mündliche Verhandlung im Dezember 2019 in dem Verfahren stattgefunden hat, in dem die IHK Niederrhein den angegriffenen Bescheid aufgehoben hat. In Folge dessen hat sich das Verfahren in der Hauptsache erledigt“, erklärte Lars Wildhagen, Richter am Verwaltungsgericht Düsseldorf und stellvertretender Pressedezernent, auf Anfrage unserer Redaktion.

Seit Jahren stehe die Haushaltsführung der IHK MIttlerer Niederrhein (insbesondere die Rücklagenbildung in Millionenhöhe) in der Kritik und sei Anlass für Klagen. Das Gericht habe im März 2017 bei der IHK MIttlerer Niederrhein für die Jahre 2011 bis 2016 eine rechtswidrige Vermögensbildung festgestellt, berichtete Kai Boeddinghaus, Bundesgeschäftsführer des eingetragenen Vereins Bundesverband für freie Kammern (BffK). Die Klage gegen die IHK Mittlerer Niederrhein sei vor dem Hintergrund einer vor Jahren ergangenen Grundsatzentscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes erhoben worden. Die IHK in Krefeld habe im November 2017 eine rückwirkende Beitragssenkung beschlossen und die weit überhöhte Ausgleichsrücklage (Konjunkturpuffer) um gut drei Millionen Euro auf immer noch knapp 5,5 Millionen Euro abgesenkt. Auf dieser Grundlage seien erneute Beitragsbescheide für die Wirtschaftsjahre ab 2015 ergangen. Auch gegen diese Bescheide seien Klagen erhoben worden, von denen vor dem Verwaltungsgericht in Düsseldorf jetzt eine erste verhandelt wurde, so Boeddinghaus.

Aus Sicht des BffK sei die Rücklage immer noch deutlich überhöht und die rückwirkende Heilung in der Form unzulässig. „Sehr schnell zeigte sich, dass das Gericht den erheblichen Aufwand, den die IHK mit dem Heilungsversuch unternommen hat, zwar zur Kenntnis nahm, juristisch davon aber nicht überzeugt war“, schreibt der BffK-Bundesgeschäftsführer. Als Konsequenz habe die IHK MIttlerer Niederrhein noch im Gerichtssaal den beklagten Bescheid aufgehoben.

„Die IHK steht nun vor einem Scherbenhaufen. Denn nach wie vor muss jedwede Form der Beitragsveranlagung für die Jahre bis einschließlich 2016 als rechtswidrig angesehen werden“, kommentierte Boeddinghaus den Rechtsstreit. Aus Sicht des BffK zeige dieser Fall einmal mehr die strukturelle Problematik einer millionenschweren rechtswidrigen Vermögensbildung auf Kosten der Zwangsmitglieder auf.

Die IHK Mittlerer Niederrhein verschicke jährlich rund 40.000 Beitragsbescheide. Dass gegen einen einzelnen Bescheid geklagt werde, komme mitunter vor, sagte IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz gestern auf Anfrage unserer Redaktion. „Im Dezember 2019 verhandelte das Verwaltungsgericht Düsseldorf über die Klage eines Mitgliedsunternehmens gegen die Heranziehung zum IHK-Beitrag für 2015. Die Kernfrage war, ob die Ausschüttung von drei Millionen Euro an die IHK-Mitgliedsunternehmen und die Reduzierung von Risikorücklagen im Jahr 2017 als eine ausreichende Reaktion auf das Urteil vom März 2017 anzusehen waren“, erklärte Steinmetz.