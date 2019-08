Krefeld : „In strittigen Fällen nicht gleich zahlen“

Seit einem Vierteljahrhundert ist Elisabeth Elsner die Leiterin der Krefelder Verbraucherzentrale an der Petersstraße. Ihre Arbeit hat sich über die Jahre verändert: Digitalisierung ist ein immer wichtigeres Thema. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Ein Drittel der Rechtsanfragen bei der Verbraucherzentrale dreht sich heute um das Thema Digitalisierung. Auch hohe Energiekosten und Schuldnerberatung sind wichtige Themen.

Knapp 8500 Menschen haben im vergangenen Jahr Rat und Hilfe bei der Verbraucherzentrale Krefeld gesucht. Ob Rechtsberatung, Schuldnerberatung, untergeschobene Verträge oder Streitigkeiten mit Versicherungen: Die Berater der Zentrale sind für private Endverbraucher die Ansprechpartner. Die fachlich gut ausgebildeten Mitarbeiter werden regelmäßig geschult und intern fortgebildet. Darum herrschte Irritation über die Darstellung des Vereins ‚Verbraucherschutz für das Versicherungswesen’, die Verbraucherzentrale könne bei Versicherungsfragen nicht kompetent beraten. Dem widerspricht Elisabeth Elsner, Leiterin der Krefelder Verbraucherzentrale, und weist ausdrücklich darauf hin, dass dieser Verein nichts mit der Verbraucherzentrale zu tun habe.

Frau Elsner, Sie stehen seit 25 Jahren der Krefelder Verbraucherzentrale vor. Gibt es in dieser Zeit besondere Trends, die Sie beobachten?

Info Das ist die Krefelder Verbraucherzentrale Die Verbraucherzentrale liegt an der Petersstraße 55-57 gegenüber der ehemaligen Königsburg. Sechs hauptamtliche Angestellte kümmern sich um die Probleme der Bürger. Hinzu kommen weitere Spezialberater zu Rechts-, Energie- und Umweltthemen. Geöffnet ist sie montags und donnerstags von 9.30 bis 14 und von 14 bis 18.30 Uhr. dienstags und freitags durchgehend von 9 bis 15 Uhr. Zu erreichen ist die Verbraucherzentrale Krefeld auch unter Ruf 02151 4121101, per Mail unter krefeld@verbraucherzentrale.nrw oder im Internet unter www.verbraucherzentrale.nrw/krefeld

Elisabeth Elsner Naturgemäß gibt es Themen, die früher nicht präsent waren. Ein Beispiel ist das Thema Digitalisierung, das in den vergangenen Jahren immer größere Bedeutung bekam. Als ich hier anfing, war der Telefonmarkt noch nicht liberalisiert. Handys gab es kaum. Man war bei der Post und hatte einen Standardvertrag. Da war der Beratungsbedarf gering. Heute gibt es dutzende Anbieter und Tarife. Mobil, Internet, Festnetz und so weiter. Das sorgt für Verwirrung. Gut ein Drittel der Rechtsanfragen beschäftigt sich heute mit dieser Thematik.

Was sind da konkret die Probleme?

Elsner Die Beschwerden sind vielfältig. In Krefeld aktuell zum Beispiel über einen Mobilfunk-Shop, der früher an der Rheinstraße war und dann an die Hochstraße zog. Die Mitarbeiter sprechen Passanten mit einem angeblichen Gewinn auf der Straße an. Sie sagen, der Passant habe eine kostenlose SIM-Karte gewonnen. Oft wird gar gesagt, dass diese dann nach einem halben Jahr Kostenfreiheit automatisch ende. Die Wahrheit ist: Man unterschreibt einen Zweijahresvertrag, der mehr als 50 Euro pro Monat kostet und das halbe Jahr Kostenfreiheit, wenn es das überhaupt gibt, bezahlt man damit, dass es kein Handy dazu gibt. Hier helfen wir den Kunden, den Vertrag zu beenden. Das ist jetzt nur ein aktuelles Beispiel. Solche Vertragsanbahnung über angebliche Gewinne ist typisch.

Gibt es denn viele Krefeld-spezifische Themen?

Elsner Nun, es gibt Themen, die hier sehr präsent sind. Beispielsweise das Thema Energie-Armut. Hier helfen die Berater den Menschen, die von einer Stromsperre bedroht sind oder deren Strom bereits gesperrt ist. Finanziert wird das Projekt heute von den SWK. Am Anfang kam die Anschubfinanzierung vom Land. Wir schauen, wie die Menschen Energiekosten sparen können, und versuchen, Zahlungspläne auszuhandeln und Lösungen zu finden. In rund drei Viertel der Fälle können wir eine Sperre verhindern oder wir helfen, die Sperre aufzuheben.

Ist Schuldnerberatung insgesamt ein wichtiges Feld?

Elsner Das ist ein Angebotsschwerpunkt. Gerade in Krefeld haben wir sehr viele Fälle der Beratung von Schuldnern, beziehungsweise Verbrauchern mit Zahlungsschwierigkeiten. Wir bekommen noch einmal einen Extra-Zuschuss von der Stadt, um hier aktiv helfen zu können. Das Angebot wird von vielen Krefeldern in Anspruch genommen, weil wir unbürokratische Hilfe für Verbraucher in existenziellen Notlagen anbieten. Die Menschen wenden sich an uns, weil sie in besagten Notlagen Unterstützung suchen. Das kann eine drohende Pfändung, Konto- oder Stromsperrung sein, aber auch eine generelle Schuldenberatung. Auch die Prüfung von Gläubigerforderung und Inkassokosten gehört dazu.

Diese Inkasso-Forderungen spielen auch in der Rechtsberatung eine große Rolle?

Elsner Definitiv. Häufig werden schon kleine Beträge, wenn beispielsweise eine Kartenzahlung über zehn Euro platzt, an Inkasso-Unternehmen gegeben. Dann kommen zu zehn Euro Einkauf über 70 Euro Gebühren dazu, und oft werden auch Drohkulissen von den Inkassounternehmen aufgebaut. Da heißt es, ruhig zu bleiben. Hier können wir fast in jedem Fall helfen.

Wie das?

Elsner Inkasso-Unternehmen orientieren sich an den durchschnittlichen Gebührensätzen für Anwälte. Dafür gibt es aber keine Rechtsgrundlage. Unserer Auffassung nach müssen die Gebühren zumindest in einem Verhältnis zu Umfang und Schwierigkeitsgrad des Einzelfalles stehen. Wie gesagt, oft lässt sich hier etwas tun.

Was raten Sie jemandem, der eine solche Forderung erhält?

Elsner Zunächst einmal wie gesagt: Ruhig bleiben und sich beraten lassen. Ganz wichtig ist: Bei strittigen Forderungen lieber nicht direkt zahlen. Auch keine Teilbeträge. Gezahltes Geld kann man fast nie mehr zurückholen. Und es kann als Anerkenntnis der gesamten möglicherweise überhöhten Inkassokosten gewertet werden. Darum: Immer erst einmal Hilfe holen. Viele Kunden sind mit solchen Forderungen einfach überfordert, haben Angst vor schlechter Schufa oder rechtlichen Folgen. Wer aber eine Teilzahlung vereinbart, der setzt oft eine Kostenspirale erst richtig in Gang. Wichtig auch: Wenn Fristen drohen, schaut sich bei uns immer ein Berater kurzfristig den Fall an. Es kann sein, dass dann etwas Wartezeit nötig ist, aber es gibt keine tagelange Verzögerung durch Terminvergabe. Zumindest nicht ungeprüft.

Kostet denn die Beratung etwas?

Elsner Eine Rechtsberatung kostet neun Euro. Wenn wir die Vertretung, das heißt die Auseinandersetzung mit der Gegenseite, übernehmen kommen weitere 15 hinzu. Aber: Wer Transferleistungen bezieht und hier einen entsprechenden Beleg vorlegt, für den ist die Beratung kostenlos.

Wie können Sie das darstellen? Wie finanziert sich die Verbraucherzentrale?

Elsner Die Verbraucherzentrale ist ein gemeinnütziger Verein. Die Kosten werden zur Hälfte vom Land und zur Hälfte von der Kommune getragen. Die erzielten eigenen Einnahmen leisten nur einen ganz kleinen Deckungsbeitrag.

Eine Rolle spielen auch Versicherungen. In Linn gibt es nun eine Beratungsstelle genau hierfür. Wie sehen sie solche Angebote?

Elsner Insgesamt kritisch. Der Unterschied ist, dass Versicherungsvermittler und -makler vom Verkauf und von Kundenkontakten leben. Das gilt selbst dann, wenn in der Beratung selbst und in den Räumlichkeiten nichts verkauft wird. Bei uns ist jede Beratung komplett unabhängig von wirtschaftlichen Interessen. Geärgert hat uns auch, dass uns die Kompetenz in dieser Thematik abgesprochen wurde. Dem widerspreche ich ganz deutlich. Unsere festangestellten Berater könnten sämtlich auch auf dem Markt eine Zulassung bekommen.

Ein großes Thema, Sie sprachen es vorhin an, sind auch Kredite.

Elsner Hier machen derzeit vor allem „schufafreie Sofortkredite“ Probleme. Wir kennen alle diese Werbeversprechen: Sofort Geld ohne Schufa-Prüfung. Das ist fast immer falsch. Oft bekommen die Verbraucher nicht einmal Geld, sondern nur eine Prepaid-Kreditkarte. Die funktioniert dann nur, wenn man vorher Geld darauf lädt. Dann hat meine Karte zwar einen Rahmen von mehreren tausend Euro, aber ich habe kein Geld darauf und zahle nur Gebühren – oft für die Einrichtung eine Ausgabebühr bis zu 150 Euro und dann noch einmal eine weitere Jahresgebühr.

Sie sagten eben: Bei strittigen Forderungen bloß nicht zahlen. Gibt es zum Abschluss noch einen anderen generellen Rat, den Sie für die Menschen haben?