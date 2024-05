Veranstaltungstipps fürs Wochenende Krefeld to go - was Kurzentschlossene unternehmen können

Es soll Menschen geben, die nicht mehr wissen, was eine LP ist. Für Leute mit der längeren Musikgeschichte, für solche, die noch immer gerne Schallplatten hören, und diejenigen, die das andere Musikerlebnis wollen, hat die Kulturrampe die Reihe „Best of Plattenschrank“ aufgelegt. Das Konzept beschreibt das Rampenteam so: „25 Songs die dir besonders gefallen, die dich geprägt haben oder mit denen du eine besondere Geschichte verbindest. Dann ab auf den Teller.“ Am Donnerstag, 2. Mai, legt Andrea auf, ab 20.30 Uhr in der Kulturrampe im Großmarkt, Oppumer Straße 175. Einlass ab 19 Uhr.