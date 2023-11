„Recht interessant“ in Krefeld Neue Ratgeberreihe – so vererben Sie richtig

Muss ich ein Testament aufsetzen? Wie mache ich das richtig? Was muss ich beachten, wenn es um das Erbe geht, das ich wem auch immer vermachen möchte? Solche Fragen aufzuschieben ist nicht sinnvoll, denn oft genug gibt es Streit bei unklar geregelten Erbschaften. Nicht umsonst gibt es den sarkastischen Spruch „Hast du schon geerbet oder redet ihr noch miteinander?“ Auf solche Fragen geht die erste Veranstaltung in einer neuen Reihe ein, in der rechtliche Fragen praxisnah vorgestellt werden. Veranstalter sind Rheinische Post und Landgericht in Kooperation mit dem Amtsgericht Krefeld, dem Anwaltsvereins Krefeld, den Notaren des Gerichtsbezirks Krefeld sowie der IHK Mittlerer Niederrhein. Termin: 28.November, 18 Uhr, im Schwurgerichtssaal des Landgerichts. Titel des Vortragsabends: „Erben und Vererben“. Die neue Reihe heißt „Recht interessant“.