Krefeld : Venloer Straße: Butzen kritisiert Straßen.NRW

Krefeld In der jüngsten Bezirksvertretung Hüls stand die Sanierung der Straßendecke der Venloer Straße auf der Tagesordnung. Die Bezirksvertreter hatten dazu einen Mitarbeiter von Straßen.NRW eingeladen, um das Bauvorhaben zu erläutern. Aus terminlichen Gründen sei dies nicht möglich, lautete die schriftliche Antwort der Behörde, was den Unmut der Politiker hervorrief, die noch Fragen zur geplanten Maut-Station hatten, die nun offen blieben, da kein Verantwortlicher an der Sitzung teilnahm (wir berichteten).

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bezirksvorsteher Hans Butzen hatte daraufhin bei der Verwaltung einen Brief an Straßen.NRW in Auftrag gegeben, der nun auf dem Weg ist. In dem Schreiben heißt es unter anderem: "Im Sinne einer transparenten und offenen Kommunikation, der Information und des Austausches mit der Lokalpolitik und der Bürgerschaft, erhoffen sich Herr Bezirksvorsteher Butzen und das Gremium künftig eine flexiblere Bereitschaft des Landesbetriebes Straßenbau NRW auf Einladungen zu Sitzungen der Bezirksvertretung Krefeld-Hüls einzugehen."

(bk)