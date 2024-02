Ehemaliger Klinikdirektor in Krefeld Der Vater der Tagesonkologie - Klaus Becker wird 90

1971 ist Becker nach Krefeld gekommen. Von 1977 an war er Klinikdirektor bis zu seinem Ruhestand 1999. Die Innere Medizin am linken Niederrhein hat er in den mehr als zwei Jahrzehnten geprägt. Er hat als Arzt und Lehrer am größten akademischen Lehrkrankenhaus der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf weit über Krefeld hinaus große Anerkennung und Reputation erlangt. Becker hatte zuvor an der Hamburger Universitätsklinik gearbeitet, die er zudem in der Ärztekammer vertrat. Ihm war der Austausch zwischen Lehre, Forschung und Fachärzten wichtig, die gute Zusammenarbeit von Ärzten und Pflegepersonal.