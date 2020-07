Wahlen in Krefeld : UWG wählt Andeas Drabben zur Nummer eins

Krefeld Für Fischeln hat die Unabhängige Wählergemeinschaft Krefeld ein reines Frauenteam nominiert. Sie garantierten eine gute Verbindung zum Stadtteil, sagt der Parteivorsitzende und Spitzenkandidat.

Andreas Drabben bleibt Kopf und Gesicht der Unabhängigen Wählergemeinschaft – Freie Wähler Krefeld. Die Mitglieder wählten am Dienstag Abend ihre Ratskandidaten und die Ratsreservelisten zu den Kommunalwahlen am 13. September. In den Wochen zuvor wurden schon die Kandidaten der Bezirksvertretungen und der Kandidat für das Amt des Oberbürgermeisters gewählt. Spitzenkandidat ist der Vorsitzende Andreas Drabben. Der Ratsherr ist selbstständiger Fotograf und Videojournalist. Er ist Ehrensenator in einem Krefelder Karnevalsverein und besitzt langjährige Erfahrung im Bereich Politik über die Stadtgrenzen hinweg. „Durch meinen Beruf komme ich mit sehr vielen Menschen in Krefeld in Kontakt und spüre an jeder Ecke Krefelds Handlungsbedarf“, sagte er.