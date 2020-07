Wirtschaftskrimi in Krefeld : US-Urteil: Preis für Schulz-Firmen war 643 Millionen Euro zu hoch

Die Firma Wilhelm Schulz GmbH an der Kuhleshütte in Oppum gehörte mit zum Verkaufspaket an die Precision Castparts Corporation (PCC). Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Der Krefelder Unternehmer und langjährige Förderer der Eishockey-Pinguine, Wolfgang Schulz, steht mit einigen Mitstreitern wegen der Umstände des Verkaufs seiner Holding an US-Milliardär Warren Buffett im Fokus.

Erneuter Rückschlag für den Krefelder Unternehmer Wolfgang Schulz. Ein US-Gericht in New York bestätigte jetzt die Rechtsauffassung eines Schiedsgerichts. Demnach hat der Krefelder beim Verkauf seiner Firmengruppe vor drei Jahren an einen Gießereikonzern aus dem Imperium des Milliardärs Warren Buffett einen um 643 Millionen Euro überhöhten Preis gezahlt. In Deutschland laufen ebenfalls Ermittlungen gegen den Krefelder Unternehmer und weitere Beschuldigte. Angezeigt seien Betrug, Urkundenfälschung und Bilanzfälschung im Zusammenhang mit Unternehmenskäufen im Jahre 2017, berichtete ein Sprecher der Schwerpunktabteilung Wirtschaftskriminalität in Düsseldorf. Aktuell seien die Kollegen dabei, vielfältige Daten auszuwerten, erklärte er am Freitag auf Anfrage unserer Redaktion. Schulz soll den Wert seiner Unternehmen vor dem Verkauf an Precision Castparts Corporation (PCC) durch gefälschte Belege und Dokumente geschönt haben. Das sah jetzt auch Bezirksrichter Lewis Liman so.