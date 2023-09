300 Millionen Euro Schadensersatz US-Kläger punkten im Rechtsstreit mit Krefeld

Die Luft für die Stadt Krefeld im Rechtsstreit mit Klägern in den USA über die Rückgabe von vier Gemälden des Niederländers Piet Mondrian und Schadensersatz für vier weitere Bilder des bekannten Künstlers der klassischen Moderne in Höhe von mindestens 200 Millionen US-Dollar wird dünner. Zu der Einschätzung, dass die Krefelder Rechtsauffassung am wichtigsten Bezirksgericht der USA nicht verfängt, gibt der Beschluss eines deutschen Gerichts Anlass – des Oberlandesgerichts Düsseldorf (Aktenzeichen I -3 VA 7/21).