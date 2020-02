Landgericht Krefeld : Käufer eines Porsche erhält Geld zurück

Krefeld Dieselskandal: Tölke und Fischer und die Porsche AG müssen einem Arzt den Kaufpreis abzüglich Nutzungsentschädigung erstatten.

Die Krefelder Unternehmensgruppe Tölke und Fischer hat im Sommer 2016 in ihrer Filiale in Willich einen Porsche verkauft. Wie sich später herausstellte, hatte der Hersteller Komponenten eingebaut, die das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) als unzulässige Abschalteinrichtungen einstufte und einen verpflichtenden Rückruf der betroffenen Fahrzeuge anordnete. Mit einem Software-Update gab sich der Käufer nicht zufrieden. Der Arzt aus Tönisvorst klagte.

Das Landgericht Krefeld (AZ 2 O 470/18) habe vor wenigen Tagen die Porsche AG und die Tölke & Fischer GmbH & Co. KG als Vertragshändler zur Zahlung von Schadensersatz in Höhe von 76.755,12 Euro abzüglich einer Nutzungsentschädigung verurteilt, teilte der Fachanwalt Peter Hahn gestern mit. Zusätzlich seinen dem Kläger so genannte deliktische Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zugesprochen worden.