Urlaubsrückkehrer überraschen Einbrecher in Krefeld-Forstwald

Fahndung erfolglos : Urlaubsrückkehrer überraschen Einbrecher

Krefeld Zwei Einbrecher sind am Samstagmorgen auf frischer Tat von Hausbewohnern überrascht worden, die aus dem Urlaub zurückgekehrt waren. Beide Straftäter flüchteten sofort durch die Terrassentür in den Garten des Hauses in Forstwald, da war es 1.30 Uhr.

Die alarmierte Polizei suchte mit zahlreichen Streifenwagen nach den flüchtigen Straftätern. Die beiden Täter sollen etwa 40 bis 45 Jahre alt sein. Ihr Aussehen wird als südländisch beschrieben. Hinweise nimmt die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. entgegen.

(sti)