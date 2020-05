Tourismus in Corona-Zeiten : Urlaub in Krefeld: Ferienwohnungen im Grünen

Der Reitstall Luisenhof am Flünnertzdyk verfügt über Ferienwohnungen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Im Stadtgebiet gibt es viele Ferienwohnungen - auch solche, die romantisch im Grünen liegen und ein schöner Startpunkt für Wanderungen und Radtouren in die Umgebung sein können. Wir stellen zwei Beispiele vor: den Luisenhof und das Blaue Haus.

Von Bettina van Mierlo

Wer das ausgedehnte Areal des Luisenhofes am Flünnertzdyk betritt, der kann sich mit eigenen Augen davon überzeugen, dass es wirklich wunderschön ist, in Krefeld Urlaub zu machen. Mitten im Grünen, zwischen Kliedbruch, Inrath und Verberg, liegt das gepflegte Anwesen der Familie Driehsen, das für nahezu jede Anforderung die richtige Wohnmöglichkeit für Gäste bietet. Es gibt vier unterschiedlich große Apartments, ein in freundlichem Gelb gestrichenes Ferienhaus mit eigenem Garten, das den bezeichnenden Namen „Das kleine Paradies“ trägt, sowie einen umgebauten Bauwagen, „Burg Mauseloch“ genannt, praktischerweise mit kleinem Badehaus nebenan. Der Ausblick von Balkon oder Fenster auf die Pferdewiesen, die freilaufenden Enten und Hühner – die übrigens ein richtiges Holzhäuschen mit Spitzdach auf der Wiese ihr Eigen nennen – oder den weitläufigen Garten mit Schwimmteich und Hängematten gefällt den Gästen ebenso wie die sorgsam eingerichteten Ferienwohnungen.

Ursprünglich gab es nur den Reiterhof, wo heute noch private Einstaller insgesamt fünfzig Pferde untergebracht haben, aber „davon allein konnten wir dann nicht mehr leben“, erklärt Doris Driehsen die heutige Nutzung des Anwesens. Nach und nach kamen dann die verschiedenen Unterbringungsmöglichkeiten für Gäste hinzu. Ställe, Haus, Apartments, Garten und Wiesen, da kommt keine Langeweile im Familienbetrieb auf. „Wir arbeiten seit 30 Jahren hier, selbst und ständig“, erklärt die Mutter von drei erwachsenen Töchtern. „Jeder packt mit an!“ Das Rasenmähen, jede Woche zwei Stunden auf dem Aufsitzmäher, erledigt sie aber am liebsten selbst.

Info Luisenhof und Blaues Haus Luisenhof Kontakt: Familie Doris und Karl Driehsen, Flünnertzdyk 161, Telefon 02151-562988; E-Mail: doris.driehsen@

googlemail.com;

www.apartments-luisenhof.de

Das blaue Haus, Kontakt: Elke Livraghi-Rocholl, Josef-Brocker-Dyk 147, Telefon 02151-757299 oder per E-Mail:

elkerocholl@t-online.de

Die viele Arbeit hat sich gelohnt: Mittlerweile waren schon Geschäftsleute aus aller Welt hier zu Gast, aus China, aus Indien, aus Südamerika, die die Nähe zu Düsseldorf bei internationalen Messen schätzen. Ein außergewöhnlicher Gast aus Dubai, nach eigener Aussage von königlichem Blut, kam vor drei Jahren wochenlang mit der gesamten Familie und zwei Dolmetschern, um gesundheitlich in Krefeld behandelt zu werden. Er selbst siedelte dann aber nach einiger Zeit nach Düsseldorf um, denn der Luisenhof lag der Familie zu ruhig und für die Frauen zu weit vom Einkaufstrubel weg; lediglich die Dolmetscher blieben, sehr zufrieden mit der ländlichen Idylle, hier bis zum Schluss der Behandlung.

„Seit zwei Jahren biete ich kein Frühstück mehr an – und seitdem haben wir deutlich mehr deutsche Buchungen“, erläutert die frischgebackene Oma, und da alle Wohnungen vollständig eingerichtete Küchen haben, können die Gäste sich problemlos selbst versorgen. Zu den Gästen zählen Besucher von Veranstaltungen in Krefeld oder Umgebung. Ebenso gerne kommen Großeltern, die ihre Kinder und Enkel sehen möchten, ohne dass die Kleinen für Oma und Opa ihre Kinderzimmer räumen müssen.

Apartmentgäste und Reiter können sich im Bierstübchen auf ein Getränk niederlassen, aber auch draußen gibt es mehrere gemütliche Möglichkeiten, sich aufzuhalten. „Wir haben richtig nette Gäste, die hierherkommen, die meisten lieben wie wir das Landleben“, sagt die 50-jährige Vermieterin, die selbst auch gerne reitet. Direkt gegenüber des Luisenhofes laden 24 Kilometer Waldwege zum Reiten ein, zum Joggen oder Spazierengehen; Fahrräder können die Gäste kostenlos ausleihen.

Auch vom gemütlichen „Blauen Haus“, in ruhiger Wohngegend am Josef-Brocker-Dyk gelegen, ist dieses Erholungsgebiet schnell erreichbar. Obwohl hier die Wochenend- oder Feriengäste durch den Garten der Eigentümer das kleine Wohnhaus für zwei Personen erreichen, haben sie einen separaten Eingang, so dass sie mittels Schlüsselbox unabhängig kommen und gehen können.

Auf der eigenen Holzterrasse direkt an einem kleinen Teich hört man das Plätschern des Wassers und ab und zu erklingt leise ein Windspiel im Baum – ein romantisches Ambiente. Eine kleine Teeküche ist im Häuschen vorhanden und der Weg zum Bäcker um die Ecke ist nicht weit. Die Besitzerin Elke Rocholl, von Airbnb als „Superhost“, also als erstklassige Gastgeberin bewertet, hat einen guten Kontakt zu ihren Gästen und so mancher ist mittlerweile ein guter Freund geworden.