13. bis 18. August Urban Dance Festival – Street Dancer aus der ganzen Welt treffen sich in Krefeld

Wenn sich die Sommerferien dem Ende zuneigen, tischt die Area Urban Dance Company, die Tanzschule Area 47, in Krefeld noch einmal richtig groß auf. Sie lädt zu einem der größten internationalen Urban Dance Festivals mitten in Krefeld ein. Das „Summer Week ´47 Urban Dance Festival“ geht an den Start, und das mit einem Jubiläum. Es jährt sich zum zehnten Mal. Vom 13. bis zum 18. August treffen sich die besten urbanen Tänzer aus der ganzen Welt in der Stadt am Niederrhein. Streetdance vom Feinsten ist angesagt. „Wir haben unter anderem Teilnehmer aus Australien, China und den USA. Zudem haben wir es in unserem Jubiläumsjahr geschafft, die Red Bull Dance Tour neben ihren Stationen in Japan und Frankreich nach Krefeld zu holen“, sagt Majid Kessab, Inhaber der Tanzschule und damit Veranstalter des Events.