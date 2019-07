Stadtentwicklung : Unzulässige Honorarordnung: Wird das Bauen der Stadt Krefeld teurer?

Jürgen Hengst (SPD) hat Fragen an die Verwaltung. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs hat Auswirkungen auf die Baubranche. Die SPD bittet um eine Einschätzung der Stadtverwaltung zu den Folgen für die Kommune.

Bauen der öffentlichen Hand wird oft teuer: Ursache sind auch die langen Planungs- und Genehmigungszeiten. Bei guter Konjunktur steigen die Baupreise bis der erste Spatenstich getan ist. So stellt es sich dem Vernehmen nach auch bei den Bauvorhaben der Stadt Krefeld zur Sanierung der Schulen dar. Ob ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs aus diesem Monat für weitere Kostensteigerungen im Baumetier sorgen könnte, will die SPD von der Stadtverwaltung wissen.

Sie soll in der Sitzung des Ausschusses für Planung und Stadtentwicklung am 11. September ihre Einschätzung mitteilen. Der Europäische Gerichtshof hatte die deutsche Honorarordnung für Architekten und Ingenieure für unzulässig erklärt. Nicht die Honorarordnung als Ganzes sei unwirksam, wohl aber die Preisregelungen für Planungsleistungen, berichtete Ratsherr Jürgen Hengst. In der Folge werde von Fachleuten nun ein schärferer Wettbewerb im Bereich der Planungsleistungen erwartet, der zumindest vorübergehend zu Preisreduzierungen führen könne, sagte er. Im gleichen Zuge werde mit dem Beginn eines Marktbereinigungsprozesses gerechnet.