Unwetter über Krefeld Wie man sich gegen Blitzeinschläge schützt und was es kostet

Es ist eine überraschende Zahl: 90 bis 95 Prozent der privaten Gebäude sind nicht durch Blitzableiter vor Blitzeinschlägen geschützt. Dies schätzt Jürgen Wettingfeld, in Krefeld bekannt als Kommunalpolitiker, beruflich ein erfolgreicher Unternehmer für Blitzschutzanlagen. Wettingfeld hat auch schon Standard-Lehrbücher verfasst und weiß, wovon er spricht. „Der Einbau eines Blitzableiters kostet ab 3000 Euro aufwärts“, sagt Wettingfeld, „das ist so viel wie der Preis für manchen Großflachbildschirm, der in Wohnzimmern anzutreffen ist.“