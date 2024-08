Mehrere Blitzeinschläge in Krefeld Plötzlich im Auge des Unwetters unterwegs

Keiner kann sagen, er hätte es nicht gewusst. Mit Unwetter-Warnungen sensibilisierten die Wetterexperten schon früh die Krefelder Bevölkerung für das drohende Unheil, das sich ihren Berechnungen nach gegen Abend über der Stadt zusammenbrauen würde. Doch nicht jeder war von der Wucht des Wetterumschwungs gleichermaßen betroffen. Während in der Gegend um Bockum und Oppum ein Gewitter in normalem Ausmaß zu spüren war, krachte es in den nördlichen Stadtteilen mächtig. Mehrere Blitzeinschläge wurden der Feuerwehr gemeldet. Wir waren mit dem Auto unterwegs, als in Richtung Hüls quasi die Welt unterging.