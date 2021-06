Unwetter in Krefeld : Sturm weht Planschbecken auf Dach

Krefeld Kurioser Einsatz für die Feuerwehr in Krefeld: Sie musste ein Planschbecken vom Dach eines Mehrfamilienhauses holen, um ein Unglück zu verhindern.

Gefahr statt Badespaß: Ein Planschbecken ist während eines Unwetters am Sonntagabend auf das Dach eines Mehrfamilienhauses in Krefeld geflogen und musste von der Feuerwehr gesichert werden. Das Becken sei durch eine Windböe auf das Dach getragen worden, habe sich in der Dachrinne verfangen und sei mit Regenwasser vollgelaufen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Montag.