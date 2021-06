Unwetter in Krefeld : „In Fischeln war die Hölle los“

Dieses Bild bot sich in Fischeln auf der Dohmensraße / Ecke Neuburgshof. Foto: Jens Voss

Anwohner aus Fischeln berichten von erdrückenden Wassermassen Eine Frau saß über Stunden in ihrem Auto fest, zahlreiche Keller liefen voll. Der Wasserdruck war so groß, dass das Wasser sogar durch Wände gepresst wurde.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Linn, Bockum, Fischeln: Der Starkregen am Dienstagabend hat viele Menschen buchstäblich kalt und nass erwischt und zahlreiche Keller in ganz Krefeld volllaufen lassen. Auch auf den Straßen stand das Wasser: So war die Unterführung am Dießemer Bruch in Höhe von Aschenbach& Voss überflutet; besonders schlimm traf es Fischeln, und zwar die Anwohner der Dohmenstraße in Höhe Neuburgshof. Dort stand die Straße mehr als knietief unter Wasser, Autos blieben stehen, weil der Motor abgewürgt wurde: „In Fischeln war die Hölle los“, sagte ein Anwohnerin im RP-Gespräch.

Sie sei gegen 20 Uhr in den fatalen Bereich gefahren, berichtete sie. Als sie merkte, dass das Wasser keine Pfütze, sondern schon ein tiefer Bach war, war es zu spät: Der Motor ging aus, sie saß fest und musste erleben, wie das Wasser durch den Boden in den Fußraum des Autos stieg. Ihr gegenüber saß noch ein Bus fest. Man versuchte, herankommende Autos zu warnen, nicht in den Bereich zu fahren – nicht immer glückte es. Ärgerlich war, dass ein SUV auf dem ebenfalls überfluteten Bürgersteig an dem Schlamassel vorbeifuhr und dabei eine Welle auslöste, die dann den Stehenden zusetzte und auch in angrenzende Häuser schwappte. Das Ende vom Lied für die Frau, die in ihrem Wagen festsaß: Sie kletterte gegen 23 Uhr durch den Kofferraum ins Freie.

Die Hilfsbereitschaft unter den Nachbarn sei enorm gewesen, berichtet sie weiter wie auch eine andere, dort wohnende Frau. Diese wollte am Dienstagabend gerade im Keller nach dem Yoga unter die Dusche, als ihr das Wasser plötzlich aus dem Ausguss entgegensprudelte. Sie und ihr Mann haben gekämpft, gepumpt, Wasser gefegt und geschippt, was das Zeug hielt – der Kampf war nur teilweise erfolgreich, Teile des Kellers wurden doch überschwemmt.

Erwischt hat es auch die in Fischeln lebende CDU-Ratsfrau und Landtagsabgeordnete Britta Oellers. „Bei uns kam das Wasser sogar durch die Wand, so groß war der Druck“, erklärte sie im RP-Gespräch. „Aber wenn ich sehe, was Freunde so erlebt haben, dann kann ich mich nicht beklagen.“ Ihr Mann ist bei der Freiwilligen Feuerwehr und hat die Nacht bis in den Morgen durchgearbeitet. Die Pumparbeiten gingen bis in den Mittwochnachmittag hinein, geholfen hat übrigens auch die Feuerwehr aus Wuppertal.

In Fischeln ebbte der feuchte Spuk zumindest auf der Straße gegen 23 Uhr auf einmal zügig ab; seitdem hält sich dort das Gerücht, dass es im zuständigen Regenrückhaltebecken eine Panne gegeben habe; demnach soll sich ein Schieber über Stunden nicht habe öffnen lassen. Ob es stimmt, konnten wir am Mittwoch noch nicht klären: Ein Sprecher des zuständigen Kommunalbetriebs Krefeld (KBK) antwortete, aufgrund des Starkregenereignisses seien fast alle Mitarbeitenden gebunden; die gewünschte Information gebe es eventuell am Donnerstag.