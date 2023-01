Zwei SPD-Gruppierungen folgen dem Appell von Verdi Unterschriftenaktion für den Krefelder Kaufhof

Krefeld · Zwei SPD-Gruppierungen folgen dem Appell der Vereinigten Dienstleistungsgewerkschaft und sammeln am Samstag, 4. Februar, in der Zeit von 11 bis 15.30 Uhr am Neumarkt Solidaritätsbekundungen.

31.01.2023, 17:45 Uhr

Verdi appelliert, Solidarität zu zeigen. Foto: Verdi