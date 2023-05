Flohknöterich und andere Wiesenkräuter Unterschätztes Naturschauspiel auf dem Egelsberg

Der Egelsberg hat eine bewegte Geschichte hinter sich – Natur und Kultur sind darin engstens verwoben. Aufgetürmt wurde der Egelsberg als Endmoräne während der Saale-Eiszeit – ein Prozess, der vor rund 300.000 Jahren begann. Der Egelsberg ist Teil eines Höhenzuges, der sich den ganzen Niederrhein entlang gebildet hat. Besonderheit am Egelsberg: Es finden sich Reste eines „Sanders“. Der Sander ist beim Abschmelzen des Gletschers entstanden – zurück blieben Sand und Kies als mineralarmer, saurer Boden, der so am Niederrhein selten ist und besondere Voraussetzungen für Flora und Fauna schuf. Die Abgeschiedenheit des Geländes machte den Egelsberg früh für das Militär interessant. Ab 1906 wurde er als Exerzierplatz der Krefelder Husaren benutzt, bis 1918 auch als Flugplatz. Später diente er bis in die 30er Jahren als Golfplatz – beinahe hätte dort Mies van der Rohe ein Golfclubheim gebaut. Das Modell war 2013 als begehbare Skulptur auf dem Egelsberg errichtet worden. Doch Mies’ Pläne waren für die Zeitgenossen zu teuer, und so residierten die Golfspieler in Haus Bruckhausen.