Landesfinanzminister Marcus Opdendrenk zu Gast Krefelder Unternehmer klagen Minister ihre Sorgen

Über die überbordende Bürokratie und die mangelhafte Digitalisierung der öffentlichen Verwaltungen sprachen Unternehmerinnen und Unternehmer der IHK-Vollversammlung mit dem Landesfinanzminister Marcus Optendrenk. „Die Wirtschaft in der Region befindet sich in einer ernsten Lage. Die Unternehmen erwarten ein Signal von der Politik, dass ihre Sorgen ernst genommen werden“, erklärte IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz und eröffnete damit die Diskussion. Und IHK-Vizepräsident Claus Schwenzer, der im Namen des Präsidiums den Minister begrüßte, ergänzte: „Wir sind Realisten und wissen, wie die Kassenlage aussieht. Lassen sie uns nicht darüber diskutieren, was schlecht ist, sondern gemeinsam herausfinden, was möglich ist.“