Weniger Pleiten : Unternehmensinsolvenzen: Gläubiger fordern 35 Millionen Euro

Krefeld Insgesamt ist die Zahl der Insolvenzen im vergangenen Jahr in der Stadt Krefeld um 6,7 Prozent auf 404 Fälle gesunken. 575 Arbeitsplätze waren davon betroffen.

Einen Rückgang der Zahl der Insolvenzen im vergangenen Jahr um sechs Prozent landesweit und 6,7 Prozent in Krefeld dürften die Statistiker des Landesamtes für Datenerhebung (IT.NRW) für 2020 sicherlich nicht noch einmal melden: Die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie mit dem Coronavirus wird wahrscheinlich zahlreiche Freiberufler, Mittelständler und Privatleute finanziell in die Knie zwingen.

In 2019 sah die Bilanz hingegen für Krefeld besser aus als im Vergleichsjahr 2018: 404 Insolvenzen stehen in der Statistik. Davon entfallen 79 auf Unternehmen, 261 auf Verbraucher, 61 auf ehemals Selbstständige und drei so genannte andere Schuldner. 575 Arbeitsplätze waren von den Unternehmensinsolvenzen betroffen. Die Gläubiger stellten in den 79 Verfahren Forderungen in Höhe von gut 35 Millionen Euro. Rund 9,1 Millionen Euro Forderungen sahen sich die nicht zahlungsfähigen Verbraucher gegenüber, 5,7 Millionen Euro die ehemals Selbstständigen.