Leitung von Spezialchemiekonzern in Krefeld : Covestro AG verlängert Vertrag mit Vorstandschef

Krefeld Im Chempark Uerdingen stellt die Covestro AG Rohstoffe für die Industrie und für Artikel des täglichen Gebrauchs her. Vorstandsvorsitzender bleibt Markus Steilemann. Der Aufsichtsrat des Spezialchemiekonzerns hat seinen Vertrag verlängert.

Die Covestro AG beschäftigt im Chempark Uerdingen in Krefeld rund 1100 Mitarbeiter. Die meisten davon arbeiten in der Produktion. In insgesamt neun Produktionsbetrieben stellt der Spezialchemiekonzern verschiedene Rohstoffe für die Industrie und für Artikel des täglichen Lebens wie Smartphones, Autos oder Kühlschranke her. Die Gesamtverantwortung hat Vorstandsvorsitzender Markus Steilemann. Der Aufsichtsrat habe den bis Mai 2023 laufenden Vertrag mit ihm vorzeitig bis zum 31. Mai 2028 verlängert, teilte ein Unternehmensssprecher mit.