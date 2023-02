Seiner Zeit voraus Krefelder Unternehmen ist Pionier für biogenes Flüssiggas in Deutschland

In Krefeld steht dieses Thema schon deutlich länger auf der Agenda. Einige Jahre haben die Vorarbeiten und Gespräche gedauert, bis die Verträge unterschrieben waren. Die Krefelder Primagas Energie GmbH & Co KG mit Hauptsitz an der Luisenstraße bekam schon seit 2018 exklusiv vom finnischen Multi Neste so genanntes biogenes Flüssiggas – oder Biopropangas – aus einer für 60 Millionen Euro gebauten Spezialraffinerie in Rotterdam geliefert.