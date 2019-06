Verkehrspolitik und Luftreinhaltung : Nach sieben Jahren: Rückkehr zu Tempo 70

Krefeld Die Zeit mit Tempo 50 auf der Untergath und der Obergath nähert sich ihrem Ende. Ab Frühjahr 2020 soll der Verkehr wieder mit grüner Welle und Tempo 70 rollen dürfen. Die Stadtverwaltung verspricht sich davon weniger Luftschadstoffe und mehr Verkehrsfluss.

Die Untergath und die Obergath sind vierspurig ausgebaut und die Fahrspuren mit einem durchgehenden Mittelstreifen voneinander getrennt. Seit sieben Jahren herrscht auf der Ost-West-Verbindung zwischen der Anschlussstelle Oppum zur Autobahn 57 an der Untergath und dem Endpunkt Obergath in Richtung Anschlussstelle Forstwald der Autobahn 44 Tempo 50. Diese Phase soll bald Vergangenheit sein. Schon im Sommer dieses Jahres will der Kommunalbetrieb Krefeld (KBK) mit den Vorbereitungen vornehmlich an den Ampelanlagen beginnen, um zu Tempo 70 zurückzukehren. Dazu muss an der Einmündung Bäkerpfad zum Industriestandort Evonik im Austausch eine komplett neue Signalanlage aufgestellt werden. Anschließend werden die vorhandenen Ampeln so geschaltet, dass der Verkehr optimal fließen kann. Parallel dazu bekommen drei Signalanlagen die neue LED-Technik.