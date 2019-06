Theater Krefeld : Sie lieben und sie schlagen sich: Szenen einer Durchschnittsehe

Krefeld In sechs Szenen beschreibt Ingmar Bergman alle Aggregatzustände einer Beziehung. Esther Keil und Bruno Winzen liefern einen grandiosen Parforceritt mit berührenden Momenten.

Diesen Eindruck hatte auch das Publikum bei der Premiere von „Szenen einer Ehe“ im Theater. Jede Menge „Ähä“, „Ja klar“, „Natürlich“-Kurzkommentare aus dem Parkett begleiteten die Handlung. In sechs Szenen schildert Bergmann die zunehmende Zerrüttung eines augenscheinlich glücklichen Paares mit Sätzen, die jeder in seiner Beziehung schon einmal gehört oder gesagt hat.

„Szenen einer Ehe“ war die letzte Premiere der Theaterspielzeit. Jetzt sind die Leser dran: Wählen Sie, wer und was Ihnen im Theater am besten gefallen hat. Die besten Schauspieler, Sänger, Tänzer, Schauspiel-, Musiktheater- und Ballettproduktionen erhalten einen RP-Theateroscar. Schicken Sie Ihre Nominierungen an krefeld@rheinische-post.de oder nutzen sie die Stimmzettel im Theater.

Das Paar hat sich eingerichtet mit weißen Einbaumöbeln, in denen alles verschwindet, was zum Leben gerade nicht gebraucht wird. Marianne (Esther Keil) und Johan (Bruno Winzen) sind Leute von nebenan, die im gehobenen Allerwelts-Chic gekleidet sind (Kostüme: Petra Wilke). Beide sind geübt in der Kunst des Untern-Teppich-Kehrens. Beim gemütlichen Kaminabend lässt er eine Tirade seiner Vorzüge los, während ihr zur eigenen Beschreibung nur einfällt, dass sie mit ihm verheiratet ist und sich nach nichts sehnt außer nach dem Sommer. Kurz darauf sagt sie zum ersten Mal, dass sie gar nicht genau weiß, wer sie ist.

Gabriele Trinczeks Bühnenbild ist für das komplexe Gefühlschaos maßgeschneidert: Alles, was stört, lässt sich wegsperren und wird unsichtbar. Es ist ein minimalistisch designter, geräumiger weißer Kasten auf der großen Bühne – ohne Tür und ohne Fluchtöffnung für die Akteure. Regisseur Matthias Gehrt lässt den Schauspielern Raum, den sie in jedem Moment füllen. Unpathetisch und doch leidenschaftlich, wütend, verzweifelnd und kämpferisch demonstrieren sie die Zerbrechlichkeit ihrer Welt. Sie können nicht mehr mit und noch nicht ohne einander. Johans Liebe zu einer anderen Frau ist der Wendepunkt. Esther Keil zeigt alle Windungen der verratenen Frau, die sich erniedrigt, um am Mann festzuhalten und dabei gleichzeitig einen letzten Funken Würde wahren will. Das ist so untheatralisch traurig, dass man auf ihrer Seite sein muss. Doch auch Winzen zieht alle Gefühlsregister, wütet, um sich aus zu lang ausgehaltener Starre zu befreien, biegt und windet sich zwischen dem Reiz des Neuen und der Angst, das Vertraute zu verlieren.