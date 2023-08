Ursache noch ungeklärt Mehrere umstürzende Bäume machen der Stadt zu schaffen

Fall zwei ereignete sich am Sonntag gegen 12.30 Uhr in Krefeld Hüls und betraf den Schluff. Gleich mehrere umgestürzte Bäume hinderten die beliebte Dampfeisenbahn am Sonntagmittag an ihrer Einfahrt in die Endhaltestelle am Hülser Berg. Aus noch ungeklärter Ursache brach mindestens ein Baum ab und riss dann gleich mehrere Bäume mit sich. Weil die Strecke nicht für den öffentlichen Personennahverkehr genutzt wird und somit keine Gefahr für Leib und Leben bestand, entschloss sich die Feuerwehr den Bereich lediglich abzuflattern und an die zuständigen Stadtwerke (SWK) zu übergeben. Die Stadtwerke finanzieren Betrieb und Unterhalt des Schluffs.