Beobachtungen im Hafen und in Gartenstadt Krefelder Hafen als Fischparadies – ungewöhnliche Vögel in Krefeld gesichtet

Krefeld · Wenn es um „Vogel-Highlights“ geht – so heißt eine Seite in der Nabu-Zeitschrift „Naturspiegel“ –, geht es meist um Beobachtungen rund um die Krickenbecker Seen oder die Bislicher Insel zwischen Xanten und Wesel. Diesmal ist Krefeld gleich viermal genannt. Einladung zu einem ornithologischen Rundflug.

29.04.2024 , 06:15 Uhr

Der Sterntaucher lebt sonst an Küsten und in der Taiga. Jetzt wurde er im Krefelder Hafen gesichtet. Foto: dpa/Sven Sturm