Spendenaktionen in Krefeld : Hochwasser: Wenn Menschen Müll „spenden“

Verschimmelte Kartons, nicht mehr tragbare Kleidung, Abfälle: Claudine Wendelburg vom Obdachlosen-Café Marktstraße ist entsetzt, was als „Spende“ ankam Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die meisten Sachspenden für Opfer des verheerenden Hochwassers sind seriös. Manche Menschen aber missbrauchen Spendenaktionen auch zum privaten Müllentsorgen.

Die Flutkatastrophe in Deutschland bringt in vielen Menschen das Beste zu Vorschein: Sie helfen, spenden und sind für Andere da. Andere Menschen wiederum nutzen die Situation offenbar, um ihre Keller kostengünstig zu entrümpeln. Was nicht an die Flutopfer gehen kann, da Hilfsorganisationen überlastet sind, wird anderen karitativen Einrichtungen übergeben – nicht immer zu deren Vorteil. Sabrina Tophofen, die auf eigene Kosten das Obdachlosencafé „Dein Name ist Mensch“ an der Marktstraße betreibt, machte nun ihrem Ärger, aber auch ihrer Verzweiflung, in einem öffentlichen Video auf Facebook Luft.

„Am Sonntag, als ich selbst gerade bei der Arbeit und damit nicht im Laden war, kamen Menschen mit zwei vollgepackten Anhängern und sagten, sie wollten Kleidung und andere Dinge spenden. Sie hätten es in Aachen bei Hilfsorganisationen versucht, die seien aber überlastet und würden es gern uns überlassen“, berichtet die Krankenpflegerin. Die Helfer im Café nahmen die vermeintliche Spende dankbar an. „Ich selbst hätte das aus leidvoller Erfahrung nicht ohne Weiteres getan. Aber sie haben an das Gute in den Menschen geglaubt“, erzählt Tophofen. Als sie dazukam, habe der ganze Eingangsbereich voller Beutel, Kisten und Gegenstände gelegen. „Es stapelte sich regelrecht bis unter die Decke. Ich hatte gleich ein ungutes Gefühl, das sich bestätigt hat, als wir angefangen haben, es zu sortieren“, erzählt die 40-Jährige.

Die erste Bestandsaufnahme: verdreckte oder kaputte Kleidung, abgelaufene Lebensmittel und Utensilien, mit denen Obdachlose wenig anfangen können. „Es war wirklich erschreckend. Die meisten Kleidungsstücke hatten Löcher, fast alles war dreckig, roch muffig und hatte offensichtlich jahrelang im Keller gelegen. Wir haben weder die Zeit, noch die Kapazität, alles zu waschen. Und selbst dann wäre das meiste kaum nutzbar gewesen“, so Tophofen.

Noch fassungsloser ist sie, wenn sie bedenkt, für wen die Dinge eigentlich gedacht waren – für Flutopfer, die gerade alles verloren haben. Tiefpunkt seien die Lebensmittel gewesen. „Ich bin sicherlich nicht pingelig, und wenn man mir Nudeln bringt, die ein Jahr abgelaufen sind, dann sage ich nichts. Nudeln werden im Prinzip nicht schlecht. Aber dabei war ein sage und schreibe vier Jahre abgelaufener Joghurt! Auch Bohnen oder Gurken im Glas waren viele Jahre über das Verfallsdatum. So etwas spendet man doch nicht!“, sagt sie.

Die fiese Spendenmasche bringt ihr Projekt nun sogar in Not. „Ich habe das Gefühl, diese Menschen wollten eine billige Art, ihren Müll zu entsorgen. Für mich ist das leider alles andere als billig. Wir haben jetzt etwa die Hälfte gesichtet, und ich habe bereits mehrere Fuhren zum Wertstoffhof gebracht. Bis jetzt habe ich 380 Euro für Müllgebühren bezahlt“, klagt die Ehrenamtlerin, die das gesamte Café, ihre eigene Familie und den eigenen Lebensunterhalt von ihrem Gehalt als Pflegerin und wenigen Spenden bestreitet, mit Tränen in den Augen.

Nun sucht sie nach Unterstützern, die ihr helfen, zumindest ohne all zu großen finanziellen Schaden, der sogar das Projekt Obdachlosencafé insgesamt in Bedrängnis bringen könnte, aus der Situation heraus zu kommen. Erste ermutigende Signale gibt es, dass zumindest für die Entsorgung keine oder nur geringe Kosten anfallen. Für die Zukunft ihres Projekts und ihrer Klientel hat Tophoven eine Bitte: „Spenden ist wirklich gut, und ich bin jedem dankbar. Aber Obdachlosen zum Beispiel Hemden, selbst in bestem Zustand zu übergeben, ist nicht sinnvoll. Sie brauchen T-Shirts, warme Pullis, Isomatten oder derlei Dinge“, sagt sie. Hemden und Anzüge seien keine Hilfe. „In all den Jahren habe ich nur einen einzigen Obdachlosen erlebt, der einmal nach so etwas gefragt hat: der inzwischen verstorbene Uwe Döhnert, bekannt als Penner Bubu“, erzählt sie. Gedankenlosigkeit aber sei das eine, dabei sei ja der gute Wille da – Müll abzuladen aber noch einmal etwas ganz anderes.