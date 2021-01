Flüssiges Eisen ausgelaufen : Unfallursache bei Siempelkamp in Krefeld war eine undichte Gießpfanne

Krefeld Das Amt für Arbeitsschutz der Bezirksregierung Düsseldorf ist in Krefeld und im Austausch mit Einsatzkräften und Ermittlern. Die Nachtschicht hatte ab 22 Uhr bereits mit Aufräumarbeiten in der Gießerei begonnen.

Siempelkamp fertigt in einer der größten Handformgießereien Deutschlands in Krefeld Großgussteile mit einem Gesamtgewicht von bis zu 320 Tonnen Stückgewicht. Bei einem Gießvorgang waren am frühen Dienstag Abend rund zehn bis 15 Tonnen flüssiges Eisen ausgetreten. Das heiße Eisen hat daraufhin in direkter Nähe in der Halle befindliche Arbeitsmaterialien und Werkzeuge, unter anderem auch einen Schaltschrank entzündet. Es habe zu keiner Zeit eine Gefahr für Umwelt und Anwohner bestanden, versicherte Siempelkamp in einer Stellungnahme am Mittwoch. Nach dem Auslaufen des glühenden Eisens haben Ermittler die Unglücksursache festgestellt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand sei das Eisen aus einer undichten Gießpfanne ausgelaufen und habe den Brand ausgelöst, teilte die Bezirksregierung Düsseldorf am Mittwoch mit. Der Arbeitsschutz der Bezirksregierung sei vor Ort und im Austausch mit Einsatzkräften und Ermittlern.