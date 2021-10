Umsätze wegen Chipkrise dramatisch eingebrochen : Krefelder Presswerk meldet Insolvenz an

Die Presswerk Krefeld Gruppe hat Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet (Archivfoto). Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Weltweite Lieferengpässe bei Mikrochips für die Automobilindustrie treffen in der Folge auch den Zulieferer Presswerk Automotive Krefeld an der Idastraße. Die Umsätze brachen um mehr als 30 Prozent ein. Die Gruppe meldete Insolvenz in der Eigenverwaltung an.