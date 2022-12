Umfrage in Krefeld Was bedeutet für Sie eigentlich Glück?

Isolde Wabra: Momente voller Glücksglucksen

Isolde Wabra ist Leiterin des Kresch-Theaters. In diesen Wochen hat das Kinder- und Jugendtheater 33 Märchenvorstellungen gespielt und vielen Kindern ihr erstes Theatererlebnis ermöglicht. Das, sagt Isolde Wabra, erfüllt sie mit Dankbar. Über Glück sagt sie: „Glück ist meist ein Geschenk. Mich persönlich erfüllt es mit Glück, ein guter Wegbegleiter zu sein, Menschen dabei zu unterstützen über sich hinauszuwachsen, an sich zu glauben und ihre Visionen zu verwirklichen. All das darf ich in meinem Beruf als Leiterin des Kresch-Theaters und als Regisseurin täglich erleben. Es bewegt und berührt mich, die magischen Momente miterleben zu dürfen, wenn Menschen sich öffnen, sich zeigen, selbstbewusst ihre Meinung äußern und mutig nach vorne schauen. Ich glaube nicht so sehr an Zufälle und manchmal spüre ich, wie alles in Verbindung miteinander steht, Menschen, Begebenheiten, und ich fühle das, was ich Glücksglucksen nenne und bin dankbar.“