Sarah Laurinat, Kempen

„Wir wohnen in einem alten Haus und haben einen neunmonatigen Sohn, der krabbelt. Ohne zu heizen wären die Böden und das Haus für ihn einfach zu kalt. Trotzdem machen wir uns Gedanken, wie wir was einsparen können und heizen nur dort, wo sich der Kleine aufhält – hauptsächlich morgens. Außerdem haben wir einen Kamin in der Küche, der für Wärme sorgt. Glücklicherweise hatten wir noch Holz und konnten sogar Pellets bekommen.“