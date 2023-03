Eröffnung voraussichtlich im August Umbauarbeiten am Skatepark Rundweg in Uerdingen starten Ende Mai

Die Skater am Rundweg auf der Anlage Lange Straße/ Alte Krefelder Straße scharren ungeduldig mit den Hufen. Sie warten auf den Baustart, der die in die Jahre gekommene Anlage in einen modernen Skatepark verwandeln soll. Aktuell ist am Rundweg wenig los, zum einen wegen des nass-kalten Wetters, zum andern aber auch, weil das, was an Geräten noch zur Verfügung steht, für Skater wenig attraktiv ist.