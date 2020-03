Roman aus Krefeld : Ulrike Renk veröffentlicht dritten Band der Seidenstadt-Saga

Ulrike Renk, Jahrgang 1967, lebt als Autorin und Lektorin in Krefeld. Foto: Simon Erath. Foto: Simon Erath

Ulrike Renk hat den dritten Band ihrer großen Seidenstadt-Saga veröffentlicht. In „Tage des Lichts“ erzählt sie von der jungen Ruth Meyer, die hofft, ihre Familie aus Nazi-Deutschland nach England holen zu können.

Von Christina Schulte

Die Tage sind heiß, die Straßen belebt – und über allem liegt eine greifbare Spannung. So beginnt der neue Roman von Ulrike Renk, „Tage des Lichts“. Die Protagonistin Ruth Meyer ist im August des Jahres 1939 im stickigen London unterwegs. Die junge Frau aus Krefeld hat sich in einem Haushalt in Frinton-on-Sea verdingt. Denn damit ist eine Aufenthaltsgenehmigung verbunden – und diese wiederum macht es ihr möglich, ihre Familie aus Nazi-Deutschland nachzuholen.

Das jedenfalls hofft Ruth Meyer, als sie an diesem heißen Augusttag einen Behördengang unternimmt, damit alle von ihr mühsam zusammengestellten Unterlagen nach Deutschland gekabelt werden können. Nachdem sie das Bloomsbury House verlässt, weiß sie nicht, ob ihre Anstrengungen erfolgreich sind. Auf dem jungen Mädchen lastet ein enormer Druck. In ihrer Heimatstadt hat sie die Schrecknisse der sogenannten „Reichskristallnacht“ – so schreibt sie es in ihrem Tagebuch – erlebt, hat gesehen, wie Juden behandelt werden, wie sich viele Menschen von den jüdischen Mitbürgern abwenden.

„Tage des Lichts“ ist als Aufbau Taschenbuch erschienen. Foto: Aufbau Verlag

Info Auf Platz 1 der Bestsellerliste Im August kommt der dritte Teil: In „Träume aus Samt. Das Schicksal einer Familie“ erzählt Ulrike Renk aus den Kriegsjahren der Familie Meyer in den USA. Die 480 Seiten sollen am 18. August 2020 erscheinen. „Tage des Lichts“ war bei Erscheinen im Januar 2020 auf Platz 1 der Spiegel Bestsellerliste.

Ihre Angst um die Familie ist bestimmender Lebensantrieb. Und dann kommen noch die Bedingungen ihres Lebens in Essex hinzu. Denn Mrs Sanderson, ihre Arbeitgeberin, beutet das Mädchen mit ihren 19 Jahren nach Strich und Faden aus und tadelt sie ständig, wahrscheinlich aus eigener Unzufriedenheit heraus.

All das blättert Autorin Ulrike Renk im ersten Kapitel schon auf: Nazi-Herrschaft in Deutschland, Kriegsangst in Großbritannien, Sorgen um die Familie, unglückliche Verhältnisse in der 8000-Seelen-Gemeinde an der Nordseeküste. Die Quellen der Autorin sind Tagebücher und Briefe, die sie von den Nachfahren der Ruth Meyer und ihrer Schwester Ilse Meyer zur Verfügung gestellt bekommen hat. Auf bewährte Weise verwendet sie die authentischen Daten als Grundlage für ihren Roman. Ihr allwissender Erzähler kennt die Gefühlslage von Ruth genau.

Die Autorin recherchiert aufs Gründlichste zur Geschichte und bezieht sich zum Beispiel auf die berühmten Radioansprachen der Politiker Chamberlain und Churchill – Genauigkeit auch bei den Fakten. Sie setzt neben den hauptsächlichen Anteil der Ereignisse in Essex, die mit erklärenden Rückblenden verwoben sind, auch ein paar parallel gleichzeitige Szenen in Krefeld. Hier wird deutlich: Nationalsozialismus findet auch in Krefeld statt.

Das Gegensätzliche der Handlungsorte macht eines besonders deutlich: Ruth Meyers Tage in Essex – trotz aller körperlichen und seelischen Erschöpfung – handeln von Hoffnung und Zuversicht. Denn das weiß der Leser: Der Familie Meyer von der Friedrich-Ebert-Straße gelingt auch die Einwanderung in die USA. Was ein Herzenswunsch von Ruth Meyer ist, die den Abstand zu den Nazis noch vergrößern möchte.

Was Ruth Meyer auf sich nimmt, wird sehr deutlich, als Familie Sanderson in Frinton-on-Sea eine Lehrerin und drei Schülerinnen als Evakuierte zugeteilt bekommt. Die unsympathische Mrs Sanderson und die Lehrerin haben keinerlei Verständnis für die jüdische Familie, die in Krefeld der Verfolgung ausgesetzt war. Und bei den drei Schülerinnen ist die Verwunderung darüber groß, dass Ruth in ihrem früheren Leben selbst Personal hatte und nun die zickigen Großstädterinnen bedienen muss.