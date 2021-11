Krefeld-Uerdingen : Vandalismus auf neuem Spielplatz am Zollhof

Krefeld Der Bauzaun ist noch nicht weg – schon wurden Spielgeräte umgeworfen und Müll hinterlassen. Dabei ist den Spielplatz-Planern ein großer Wurf gelungen.

Insgesamt fünf Jahre hat es gedauert, bis der Spielplatz am Zollhof nun bis auf wenige Restarbeiten fertiggestellt ist. Bereits jetzt kann man erkennen, dass den Spielplatz-Planern ein großer Wurf gelungen ist. Noch ist er von einem Bauzaun umzäunt und nicht für die Öffentlichkeit freigegeben, da wurde er schon das Ziel von Rowdys. Neu installierte Spielgeräte wurden umgeworfen, Seile zerschnitten, geleerte Bierflaschen und Müll überall auf dem Boden verteilt. Uli Lohmar, CDU-Sprecher in der Uerdinger Bezirksvertretung, forderte einmal mehr, der Situation auf dem Rheindamm und am Zollhof mehr Aufmerksamkeit zu widmen. „In der Zeit der Rhine Side Gallery ist hier nichts Negatives passiert. Das lag wohl daran, dass der Treffpunkt Video-überwacht war“, vermutet Lohmar. Er forderte, den Rheindamm nachts in helles Licht zu tauchen. Dies würde den Rheindamm als Treffpunkt für unerwünschte Gestalten ungemütlich werden lassen.