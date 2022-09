Marktplatz Uerdingen : Uerdingen feiert Herbstfest mit Weingasse

Krefeld Mit der Weingasse auf dem historischen Marktplatz in Uerdingen möchte der Kaufmannsbund das Herbstfest mit verkaufsoffene Sonntag attraktiver machen. Am Sonntag gibt es auch wieder eine Modenschau.

Noch ist nicht klar, ob das Wochenende mit klarem und regenfreiem Wetter aufwarten wird. Aber die Organisatoren des Uerdinger Kaufmannsbundes sind sich sicher: Die Weingasse und das Herbstfest unter den Platanen auf dem historischen Uerdinger Marktplatz werden ein voller Erfolg werden. „Das letzte Herbstfest 2019 hat viele Menschen in unsere Stadt gezogen“, erinnerte die zweite Vorsitzende des Kaufmannsbundes, Bettina Losereit, und fügte hinzu: „Nach zweijähriger Pandemiepause freuen sich die Leute auf einen entspannten Einkaufsbummel mit vielen Anregungen in unserer mit regem Leben erfüllten Altstadt.“

Organisationsleiter André Scherer verwies auf das bewährte Format des Herbstfestes. Niedrige Standgebühren hätten diesmal vermehrt Aussteller aus der eigenen Stadt zum Mitmachen gereizt, was zusammen mit dem verkaufsoffenen Sonntag den Ruf Uerdingens als Einkaufsstadt festige. Der Herbstmarkt füge sich als eigenständiger Event in die Reihe der anderen Uerdinger Märkte wie Frühlings- und Hollandmarkt ein, die in den umliegenden Städten einen festen Besucherstamm gewonnen hätten.