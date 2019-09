Uerdingen : Bau des Kreisels Floßstraße im Zeitplan

Uerdingen Auf der Sitzung der Bezirksvertretung Uerdingen wurde die Mitteilung von Lothar Leßmann vom Kommunalbetrieb Krefeld (KBK) bestätigt, dass die Bauarbeiten an dem Kreisel Floßstraße noch in diesem Jahre abgeschlossen sein könnten.

Voraussetzung sei, dass das Wetter weiter mitspiele. Dies war eine gute Meldung für die Anwohner der Mündelheimer Straße, die durch den chaotischen Umleitungsverkehr der Hafen-Lkw mehr als erträglich belästigt werden. In den Morgenstunden und vor allem am Freitagnachmittag stauen sich Lkw in enger Reihe an den dicht beieinander liegenden Ampeln Berliner und Mündelheimer Straße, für die der KBK keine Alternativrouten entwickeln konnte.