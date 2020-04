Strafsache in Krefeld : Vogelfänger lockt mitten in der Stadt acht Distelfinken ins Netz

Ein 47 Jahre alter Krefelder hat in der Krefelder Innenstadt mit Fangnetzen acht Distelfinken gefangen und in Käfigen aufbewahrt. Foto: Polizei

Krefeld Beamte der Polizei und eine Mitarbeiterin der Unteren Naturschutzbehörde beschlagnahmten Wildvögel und erstatteten Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Bundesnaturschutzgesetz.

Andere Länder, andere Sitten. Einem 47 Jahre alten Krefelder fehlte am Dienstag das Unrechtsbewusstsein, als die Polizei auf seiner Dachterrasse in der Innenstadt Beweise sicherte und acht Distelfinken beschlagnahmte. Der deutsche Staatsbürger mit albanischen Wurzeln hatte ein Fangnetz und Käfige aufgestellt, um die geschützte Vogelart zu fangen. Beamte der Polizei und Mitarbeiter der Unteren Naturschutzbehörde der Krefelder Stadtverwaltung befreiten die geschützten Wildvögel und erstatteten Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Bundesnaturschutzgesetz. Schwere Fälle können eine Haftstrafe von bis zu fünf Jahren Dauer nach sich ziehen.

Am Montag haben Kriminalbeamte der Polizei Krefeld gemeinsam mit einer Mitarbeiterin der Unteren Naturschutzbehörde der Stadt Krefeld insgesamt acht Distelfinken befreit, die ein Mann auf seiner Dachterrasse in der Innenstadt gefangen und in kleinen Käfigen gehalten hatte. Zeugen hatten die Behörden informiert, nachdem ihnen die weithin gut sichtbaren Fangnetze und Käfige auf der Dachterrasse aufgefallen waren. Kriminalbeamte erwirkten sofort einen Durchsuchungsbeschluss beim Amtsgericht und nahmen gegen 11 Uhr die Terrasse in Augenschein.

Info Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege Das Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) Paragraf 71 (Strafvorschriften) verweist auf Umstände, die im Paragrafen 69 näher geregelt sind. Dort heißt es zu den Voraussetzungen der Strafbarkeit unter anderem, zu belangen ist, wer einem wild lebenden Tier nachstellt, es fängt oder verletzt oder seine Entwicklungsformen aus der Natur entnimmt oder beschädigt oder ein wild lebendes Tier tötet oder seine Entwicklungsformen zerstört. Im Paragraf 71 heißt es unter anderem, mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer eine vorsätzliche Handlung begeht, die sich auf ein Tier oder eine Pflanze einer streng geschützten Art bezieht.

Sie fanden insgesamt acht Distelfinken, die der 47-jährige Deutsche, der aus Albanien stammt und mit seiner Familie in der Wohnung lebt, offenbar gefangen hatte. Die unter Artenschutz stehenden Wildvögel befanden sich in kleinen Käfigen. Sie sollten weitere Distelfinken anlocken, denn daneben waren besondere Fangkäfige „fängig gestellt“. Die acht Finken wurden beschlagnahmt und dem Tierschutz übergeben. Sie wurden gestern wieder in die Freiheit entlassen.

Der Distelfink wird auch Stieglitz genannt. Dieser gehört zu einer nach Bundesnaturschutzgesetz europaweit besonders geschützten Singvogelart. Wegen des besonders farbenprächtigen Gefieders und Gesanges der Männchen werden sie gerne gehalten. Bis zu 200 Euro werden für ein männliches Tier geboten.