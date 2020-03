Kommentar : Über den Begriff „Zentrum“ in Zeiten von Corona

Krefeld Die Stadt hat ein „Diagnose-Zentrum“ eingerichtet und damit Erwartungen geweckt, die sie nun enttäuscht. Ein Fehler.

Uns erreichen in diesen aufregenden Tagen viele Berichte von Bürgern, die fassungslos darüber sind, dass sie stundenlang beim sogenannten Diagnose-Zentrum telefonisch nicht durchkommen. Kein Wunder. Im Endeffekt sitzt da eine Person an einem Telefon. Das ist lächerlich.

Daraufhin angesprochen, hat Oberbürgermeister Meyer nun betont, die Stadt mache ja nur ein zusätzliches Angebot, in der Hauptsache seien die Hausärzte gefragt. Das mit dem „Zentrum“ war also nicht so gemeint; es handelt sich eher um einen Außenposten, ein Blockhaus am Rande der Zivilisation. Das Dumme ist nur: Die Bürger haben das zu Recht ganz anders verstanden, nämlich so, wie es der Begriff nahelegt: dass es eine zentrale Anlaufstelle gibt, die – behördlich überwacht – die Jagd nach dem Virus leitet.