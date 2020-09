Absoluter Rekordwert in Krefeld : Über 36.000 Briefwahlanträge in Krefeld

Die Verwaltung erinnert im Vorfeld der Stichwahl für das OB-Amt am kommenden Sonntag, 27. September, daran, dass Briefwähler ihre Stimmzettel auf postalischem Weg rechtzeitig abschicken. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld „Ein absoluter Rekordwert“, sagt Stadtsprecher Timo Bauermeister. Anträge für die Oberbürgermeister-Stichwahl, die nach dem 25. September, 18 Uhr, bei der Verwaltung eingehen, können nicht mehr berücksichtigt werden.

Die Stimmabgabe per Brief ist auch bei der Stichwahl beliebt wie nie zuvor. In der Krefelder Verwaltung haben bereits mehr als 36.000 Bürger einen entsprechenden Antrag gestellt. „Ein absoluter Rekordwert“, so Stadtsprecher Timo Bauermeister. „Bei der Wahl des Oberbürgermeister 2015 hat es in der ersten Runde 19.756 Briefwähler gegeben. Bei der damaligen Stichwahl waren es 20.046.“

Die Verwaltung erinnert im Vorfeld der Stichwahl für das OB-Amt am kommenden Sonntag, 27. September, daran, dass Briefwähler ihre Stimmzettel auf postalischem Weg rechtzeitig abschicken und dabei alle auf den Briefwahlunterlagen angeforderten Regularien einhalten sollen. Die Statistik vergangener Wahlen zeigt: Nicht alle Antragsteller machen am Ende tatsächlich von ihrem Briefwahlrecht Gebrauch. „Bei der jüngsten Kommunalwahl am 13. September 2020 waren 35.785 Anträge auf Briefwahl bei der Stadtverwaltung eingegangen“, so Bauermeister. „32.644 Bürger haben dann tatsächlich per Briefwahl abgestimmt.“

Info Komfortabler Vorsprung für Amtsinhaber Meyer Es hat in der ersten Wahl-Runde am 13. September keinen Durchmarsch für Krefelds Amtsinhaber Frank Meyer gegeben. Der amtierende Oberbürgermeister mit sozialdemokratischem Parteibuch muss am Sonntag in die Stichwahl, startet aber mit 43,4 Prozent aus einer sehr komfortablen Position gegen die CDU-Kandidatin Kerstin Jensen, die im ersten Wahlgang 27,6 Prozent bekam.

Der Rücklauf von 91,22 Prozent liegt jedoch über dem Niveau der Kommunalwahl von 2014: Damals waren 21.463 Wahlscheine beantragt worden. Tatsächlich stimmten dann 19.368 Wähler per Brief ab. Das bedeutet einen Rücklauf von 90,24 Prozent, weniger als bei der jüngsten Kommunalwahl.

Auch jetzt ist die Briefwahl in Krefeld noch möglich: Briefwahlanträge können einfach elektronisch beantragt werden. Die städtische Website dazu auf https://www.krefeld.de/de/buergerservice/briefwahl-kommunalwahl-2020 ist noch bis einschließlich Mittwoch, 23. September, freigeschaltet. Anträge können die Bürger theoretisch auch auf dem Postweg stellen: Dabei muss jedoch berücksichtigt werden, dass bei verzögerter Zustellung durch den Dienstleister die Anträge nicht mehr rechtzeitig ankommen könnten.

Doch die Stadt bietet eine weitere Alternative an: Die Unterlagen für die Briefwahl sind auch in den Räumlichkeiten des Bürgerservice Mitte, Theaterplatz 1, 47798 Krefeld, erhältlich. Dort können Anträge persönlich gestellt werden. Vor Ort können die Briefwahlunterlagen direkt ausgefüllt und in den Wahlbriefkasten eingeworfen werden. Briefwahl-Anträge, die nach dem 25. September, 18 Uhr, bei der Verwaltung eingehen, können nicht mehr berücksichtigt werden. Die Öffnungszeiten des Briefwahlbüros sind von Montag bis Mittwoch, 8 bis 17 Uhr, am Donnerstag von 8 bis 17.30 Uhr und am Freitag von 8 bis 18 Uhr.