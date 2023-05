U-Boot passiert Krefeld-Uerdingen Hunderte Schaulustige verfolgten in Uerdingen die Vorbeifahrt der U17

Die U17 war am Samstag zu ihrer letzten Fahrt um sechs Uhr von Duisburg aufgebrochen; laut Fahrplan sollte sie gegen 7.42 Uhr Uerdingen passieren; der Transport hatte nur ein paar Minuten Verspätung und tuckerte in 15, 20 Minuten an Uerdingen vorbei. Woher das Interesse? Ein Mann, der mit seinen Kindern zuschaute, sagte: „Ich weiß selber nicht, warum ich das faszinierend finde. Es ist ein U-Boot. Dennoch habe ich seit Tagen im Kopf: Ich muss dieses U-Boot sehen“, sagt er. Stimmt, U-Boote kennt man, aber dass ein U-Boot in dieser Form und zu diesem Zweck Krefeld passiert, das ist eben einmalig.