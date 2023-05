Spektakuläre Fahrt auf dem Rhein U-Boot passiert Krefeld am Samstag früh

Es ist eine spektakuläre Gelegenheit, ein U-Boot auf dem Rhein zu sehen, nicht schwimmend im Rhein, sondern transportiert auf einem Schiff. Schönheitsfehler: Wer es sehen möchte, kann am Samstag, 13. Mai, nicht ausschlafen. Denn die „U 17“, wie der U-Boot-Typ heißt, wird auf ihrem Weg ins Technik-Museum Sinsheim Speyer am Samstagmorgen um sechs Uhr in Duisburg starten und kurz danach in Höhe Krefeld zu sehen sein. Wer es an dem Morgen genau wissen möchte, sei an den „Fahrplan mit Live-Tracking“ verwiesen, der im Internet unter https://www.technik-museum.de/de/u17 einzusehen ist. Dort wird zeitscharf dokumentiert, wo das U-Boot gerade über den Rhein schippert. Ursprünglich sollte das U-Boot schon am 12. Mai Krefeld passieren, der Zeitplan hat sich leicht verschoben.