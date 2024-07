U-Boot-Transport ins Technikmuseum Sinsheim Als die U17 für 20 Minuten eine Uerdingerin war – wie ein U-Boot zu einem Deutschland-Ding wurde

Am Samstag, 13. Mai 2023, passierte das U-Boot U17 gegen 7.50 Uhr in majestätischer Langsamkeit Uerdingen. Hunderte Schaulustige hatten sich am Ufer und auf der Deichkrone versammelt und beobachteten bei schönstem Wetter die Vorbeifahrt des 350 Tonnen schweren Kolosses. Der ganze Niederrhein war an diesem Vormittag auf den Beinen, ab Kleve warteten Tausende Menschen darauf, dieses einmalige Ereignis zu sehen. Nun ist die U17 am Ziel angekommen: im Technikmuseum in Sinsheim. 30.000 Menschen haben das U-Boot empfangen – es blieb bis zum Schluss ein Ereignis, wo immer es vorbeikam. Dabei war die Fahrt über den Rhein noch der leichtere Teil der Reise, die im April 2023 in Kiel begann.