Kommunahlwahl : U 16-Wahl: Jugend in Krefeld hat Frank Meyer gewählt

U 16-Wahl: Jugend in Krefeld hat Frank Meyer gewählt

Hat die Wahl bei den unter 16-Jährigen gewonnen: Amtsinhaber Frank Meyer (SPD) siegte in der U-16-Oberbürgermeisterwahl. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Bei den unter 16-Jährigen in Krefeld hat Amtsinhaber Frank Meyer (SPD) die Oberbürgermeisterwahl gewonnen. Ginge es nach den U-16-Wählern, würden die Grünen mit 27,8 Prozent stärkste Kraft im Rat – knapp vor der SPD mit 27,23 Prozent. Die CDU kam auf 16,38 Prozent.

Die Stadt hat jetzt die Auswertung der U-16-Wal in Krefeld vorgelegt. Demnach haben in der Woche vom 31. August bis 4.September mehr als 1.850 Kinder und Jugendliche im nicht wahlfähigen Alter unter 16 Jahren ihre Stimmen in einer von 13 Jugendeinrichtungen, beim mobilen Wahllokal von Spielaktion Mobifant und städtischem Jugendbeirat oder bei einer Jugendorganisation und dem Hannah-Arendt-Gymnasium ab.