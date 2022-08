Hitzewelle in Krefeld : Tschüss Hitze – So schön ist der Schatten im Botanischen Garten

Foto: Jens Voss 21 Bilder Das sind die schönsten Schattenplätze im Botanischen Garten

Krefeld Es gibt kaum einen schöneren Ort, der Hitze zu entkommen, als den Botanischen Garten. Es gibt die verschiedensten Perspektiven, jede Menge Bänke, die Gelegenheit zum Duschen und zum Kennenlernen von Mitwanderern. Wir laden zu einem vergnüglichen Spaziergang ein.

Als Kind war es langweilig, in den Botanischen Garten zu gehen. Sonntagsspaziergang. Die Erwachsenen fanden unfassbarerweise Blumen toll. Oft war Verwandtschaft da, man musste sich also auch noch einigermaßen benehmen, immerhin gab es dann Kuchen. Am allerlangweiligsten war der Rosengarten, in dem die Erwachsenen regelmäßig in minutenlanges Entzücken ausbrachen, obwohl es da war wie immer: langweilig mit Rosen. Na und?

Aus Kindersicht waren im Botanischen Garten exakt drei Stationen interessant: Erstens die Mimosen, deren schmale, feine Blätter verlässlich zusammenklappten, wenn man sie berührte. Zweitens der Rhododendron-Wald, durch den schmale, krumme Pfade mit Natursteinplatten führten und der dadurch unabsehbar und wenigstens ein bisschen geheimnisvoll wirkte, gerade so, als könne man jeden Augenblick einen Zwerg oder sonst einen Gnom treffen, und den es heute nicht mehr gibt. Und es gab drittens den Bauerngarten mit einer Laube, die dicht wie ein Haus war und irgendwie immer die Fantasie berührte: Was, wenn man darin wohnen müsste?

Das war’s dann aus Kindersicht. Der Rest war Spazierengehen und Hoffen auf den See im Schönwasserpark, der immer gut war, um ein paar Kieselstein übers Wasser flitschen zu lassen.

Heute ist alles anders. Zum einen ist man in einem Alter, in dem man sich gerne und gerührt daran erinnert, wie man seinen Kindern erklärt hat, dass ein Sonntagsspaziergang wundervoll ist. Überhaupt: Die Tradition des Sonntagsspaziergangs hält man mittlerweile aus tiefstem Herzen für Weltkulturerbe und eine wichtige Voraussetzung für den Weltfrieden. Und man staunt minutenlang am Rosengarten wie überhaupt an manchem Beet und fragt sich, ob und wie man so etwas auch im eigenen Garten hinkriegen könnte.