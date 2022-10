Aktion am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium : Truck begeistert Schüler für Wissenschaft

Aktion am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium

Krefeld Die Schüler des MSM-Gymnasiums bekamen die Gelegenheit, im Touch-Tomorrow-Truck Kugeln mit Kraft ihrer Gedanken zu bewegen und mit virtuellen Anleitungen Maschinen zusammenzubauen. Und auch das bietet der Truck.

Quälend langsam bewegt sich die Kugel zunächst durch den Parcours. Erst nach einigen Augenblicken gelingt es, sie zunehmend zu beschleunigen. Immer wieder aber geht das Tempo stark zurück. Die Kugel wird vom Nutzer selbst über ein Interface, eine Schnittstelle, gesteuert, das über Elektroden direkt die Gehirnwellen ausliest. „Je konzentrierter und fokussierter der Nutzer ist, desto schneller wird die Kugel. Dieses einfache System liest nur die Tatsache, ob man konzentriert ist, aus. Komplexere Systeme mit Hauben und dutzenden Elektroden ermöglichen sogar die Steuerung nach links und rechts und so weiter“, erläutert Joshua Hall.

Der studierte Physiker ist einer der drei Betreuern, die mit dem „Touch Tomorrow“-Truck am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium zu Gast sind. Die ganze Woche steht der 28-Tonner auf dem Schulhof. Seitenwände und Decke sind ausfahrbar, so dass der Lkw eine Fläche von 102 Quadratmetern auf zwei Etagen hat. Und die sind vollgestopft mit Technik. Der Truck gehört der Dr.-Harald-Riegeler-Stiftung. Diese wurde vom Sohn des gleichnamigen Gründers des Unternehmens Haribo gegründet und soll das Interesse junger Menschen an MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) stärken.